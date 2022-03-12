Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 23. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı dizisi, 23. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen 24. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 24. bölüm fragmanı izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 24. ve en son bölümün fragmanı...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 23. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı dizisi, 23. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen 24. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 24. bölüm fragmanı izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 24. ve en son bölümün fragmanı...

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YARGI 24. BÖLÜM KONUSU

Çınar'ın şüpheli hareketleri Ilgaz'ı çileden çıkarmıştır. Babasına sorsa bile yanıt alamaz. İçinde kötü bir his olan Ilgaz kardeşinden gerçeği öğrenmeye çalışır. Diğer taraftan Tuğçe, Eren'in kızı olduğunu açıklamıştır. Eren kendini zorlu bir mücadelenin içinde bulur. Ceylin'in ise kafası oldukça karışıktır.

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