TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 37. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Teşkilat dizisi, 37. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen 38. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 38. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 38. ve en son bölümü fragmanı...
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👉TEŞKİLAT 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.
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