Ekranların en çok sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 11 Mart 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda çok zorlu bir mücadele verdi. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi aday çıkardı? Hangi yarışmacı aday oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlığı almak için nefes kesen bir performans sergiledi. Kazanan takım dokunulmazlıkla birlikte, sucuk ekmek ve köfte ekmek ödülünün sahibi oldu.

11 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Final oyununa giden mücadeleyi Gönüllüler kazandı ve dokunulmazlığı Gönüllüler aldı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın eleme adayları belirleniyor. Bu hafta ilk eleme adayı ünlüler takımından Sercan oldu.