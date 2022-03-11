SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Mart Survivor hangi takım dokunulmaz oldu? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. 11 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 11 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu mu? | SURVIVOR 2022 ALL STAR

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 11 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu rekabeti yaşandı.

11 Mart Cuma günü oynanan dokunulmazlık oyununu "Gönüllüler" kazandı.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.