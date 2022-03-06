GÖNÜL DAĞI SEFER ÖLECEK Mİ? Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar diziden ayrılıyor mu? Gönül Dağı Sefer'in hastalığı ne?

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gönül Dağı'nın 54. bölümünde Sefer zorulu bir ameliyata girerken, ameliyat esnasında kalbi duruyor. Peki, Gönül Dağı Sefer ölecek mi? Gönül Dağı'nın Sefer'i Ferdi Sancar diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI SEFER'İN HASTALIĞI NE?

Gönül Dağı Sefer, Kayseri'de inşaatta çalışmaya başladığı dönemde hastalanmış ve kasabaya geri dönmek zorunda kalmıştı. Sefer'e Gedelli Sağlık Ocağı'nda doktor Kenan yardımcı olmaya çalışmıştı. Doktor Kenan, Sefer'e "Maalesef bir tümör beyninin şu bölgesine yerleşmiş." demişti. Böylece Sefer'in beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

FERDİ SANCAR GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar'ın ekrana gelecek olan yeni bölümde ameliyat sırasında kalbi duruyor. Sosyal medyada diziden ayrılacağı konuşulan Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar hakkında yapılan yorumlara dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'den yanıt geldi.

'Sefer karakterinin diziden ayrılmayacağını belirten Eşsiz, "Sefer bizim kırmızı çizgimiz! Garibi yalnız bırakmayız, acılarının üstesinden geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.