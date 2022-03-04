atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Yalnız Kurt'un 4 Mart Cuma günü ekranlara gelen 6. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm bilgileri...

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YALNIZ KURT 6. BÖLÜM KONUSU

Yıldırım Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur. İşler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Doğan ve Nizam gerginliği yükseldiği için yeni pazarlıkları doğurmaktadır. Bu pazarlıkları dikkatle takip eden Sare ve Altay yeni bilgiler dahilinde fırsatları değerlendirmektedir. Sare için ise bir anda ortaya çıkan sürpriz misafir her şeyi berbat edebilecek bir risk taşımaktadır. Altay'ın yaptığı doğru hamleler sonucu yeni hamle fırsatları doğar. Altay dikkatli olması gerektiğinin farkındadır. Davut, Altay'a; Doğan ve Nizam'ın "başlarının" kim olduğunu öğrenmesi ve ejderhanın yedi başını birden yok etmesini söyleyerek, Altay'ın hedefini net biçimde çizmiştir. Türkiye'nin çeşitli birimlerine yine uzaklardan müdahale edilmeye çalışılmaktadır fakat vatanseverler de buna hazırlıklıdır. Sürekli stratejilerin, analizlerin ve planların yapıldığı bir ortam söz konusudur. Bu olaylar sonucunda Altay istediği bilgilere ulaşabilecek mi? Bilgilere ulaşmak isterken başına başka olaylar mı gelecek? Yıldırım Projesi'ne dışarıdan müdahaleler ne kadar etkili olacak? Altay bu kritik virajı dönebilecek mi? Sezai Paşa'nın yerine geçen kim ve onun gelişiyle neler değişecek? Golyat'ın hala neler yapabildiğini gösterecek karşımıza çıkacak sürpriz ne? Altay'ın 5 numara için gerçekleştirmesi gereken özel görev ne? Finalde Altay'ın Mira tarafından gönderildiği, herkesi şaşırtacak cehennem neresi?

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👉YALNIZ KURT 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 6. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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👉YALNIZ KURT 6. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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👉YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YALNIZ KURT 6. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE