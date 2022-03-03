Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 33. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 33. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız'ın 33. bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız'ın 33. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 3 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek 33. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM KONUSU

Nalan, Cana ile ilgili söyledikleriyle Sedat'ın ailesini şoke ediyor!

Nalan, Cana ile Sedat'ın ilişkisini öğrendikten sonra önemli bir adım atar. Sedat'ın ailesiyle yemekteyken bu ilişki ile ilgili onlara sert bir tepki gösterir. Cana'yı bildikleri halde, aynı ortamda kendisinin de olmasından dolayı onlara beklemedikleri sözler sarf eder. Sedat'a ise, tokatlı bir tepki gösterir.

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👉CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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