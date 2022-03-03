Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE - Bir Zamanlar Çukurova 126. bölüm izle - atv CANLI İZLE | Bir Zamanlar Çukurova izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, 126. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova 125. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 126. bölümünde neler yaşandı? Bir Zamanlar Çukurova'nın 126. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 3 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 126. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126. BÖLÜM KONUSU

Fikret ve Çetin'in başı belada!

Fikret ve Çetin, Beyrut'ta iç savaşın ortasında kalır. Fikret ve Çetin'den haber almak için her yolu deneyen Züleyha, son çare Hakan'dan yardım ister. Fikret'in Beyrut'a kendisini araştırmaya gittiğini öğrenen Hakan onun peşinden Beyrut'a gider. Fikret ve Çetin kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patlar ve Fikret yaralanır.

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Çolak ve Betül işbirliği yapıyor

Çolak ve Betül, Züleyha'nın gireceği ihaleye karşı birlik oluşturur. Betül'ün Çolak'ın avukatlığını üstlendiğini duyan Abdülkadir duruma el koyar. Çolak ve Betül arasındaki ilişki ise farklı bir boyuta taşınır.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 127. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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Hakan düşmanının peşinde

Hakan'ın araştırmaları sonuç verir ve Hakan kendisine kumpas kuran ismi öğrenir. Adamın arkasında başka biri olduğundan şüphelenen Hakan, bu işi çözmesi için Vahap'ı görevlendirir. Vahap adamı bulur ancak tanık olduğu olay, Vahap'ı sessiz kalmaya zorlayacaktır.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 126. BÖLÜM İZLE

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 127. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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