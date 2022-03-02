Survivor'da kim elendi? Survivor 2022 All Star elenen isim kim? Adaya kim veda etti?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 3. ve 4. eleme adayının ortaya çıkmasıyla birlikte adaya veda edecek olan isim merak konusu oldu. Survivor'da 2 Mart Çarşamba günü yayınlanacak bölümde bir yarışmacı adaya veda edecek. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor 2022 All Star elenen isim kim? Adaya kim veda etti? İşte tüm detaylar...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 2 Mart Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşanacak.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 2022 ALL STAR

Survivor eleme adayları belli oldu. Cumartesi günü ilk eleme adayı Evrim olmuştu. İkinci eleme adayı Aşkım seçilirken, 3. ve 4. eleme adayları Yasin ile Gökhan oldu. Adaya veda edecek olan isim 2 Mart akşamı yapılacak olan oylama sonucunda belli olacak. Elenen isim belli olunca haberimizde yer alacak.

İLETİŞİM OYUNU OYNANACAK!

Survivor'da yarışmacıların en değer verdiği iletişim oyunu için kıyasıya rekabet yaşanacak. İletişim oyununda Yağmur'un ağlaması fragmanda en dikkat çeken kısım oldu.