Mandıra Filozofu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Müfit Can Saçıntı kimdir?

Yeniden TV’de izleyici karşısında çıkacak olan Mandıra Filozofu filmiyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Usta oyuncular rahmetli Rasim Öztekin başta olmak üzere, Müfit Can Saçıntı, Ayda Aksel, Eser Eyüpoğlu ve Begüm Öner'in yer aldığı film defalarca yayınlanırken izlenme rekorları kırdı. Peki, Mandıra Filozofu hangi yıl, nerede çekildi? İşte Mandıra Filozofu Oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme Köyü'nün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali, burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir iş adamıdır ve yeni projesi için Çökertme Köyü'ne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp, yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.



MANDIRA FİLOZOFU NEREDE, HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

2014 yapımı Mandıra Filozofu'nun çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleştirilmişti. Arpabükü yakınlarında ıssız bir kulübede yaşayan karakteri anlatan filmde geçen doğa harikası yerler, bu bölgede yer alıyor. Geçtiğimiz yaz alevler, 'Mandıra Filozofu' filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu küle çevirdi, filmin çekildiği ev de yandı.



MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI

Rasim Öztekin

Ayda Aksel

Eser Eyüboğlu

Begüm Öner

MANDIRA FİLOZOFU KİMDİR?

Paraya karşı olan Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünde şehir hayatından uzak yaşamaktadır. Yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inanmaktadır. Film, bir Ege köyünde bir nevi Robinson Crusoe hayatı yaşayan Mustafa Ali'nin iş adamı Cavit Bey ile karşılaşmasını ve yaşadığı yerde gelişen eğlenceli çekişmeleri ele alıyor.



MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı, Türk yönetmen, oyuncu ve senarist. Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu olarak tanınmıştır. Müfit Can Saçıntı 1968'de Çorum'un ilçesi Sungurlu'da doğdu. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt'ta, liseyi Kartal'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti. Öğrenciliği sırasında "Yarın", ""Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.

1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında ATV'nin kuruluşunda development bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.