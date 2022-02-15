Kurye (The Courier) filmi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken film olan Kurye (The Courier) filmi televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Soğuk Savaş sırasında CIA’in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş insanı Greville Wynne’in gerçek hikayesini konu alıyor. Sıradan bir iş insanı olan Greville Wynne, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanlarında Küba Füze Krizi'nin daha büyük bir felakete neden olmasını engellemesi için MI-6 ve CIA tarafından tarafından Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilir. Bu süreçte Wynne, bilgi edinmek için Rus casusu Oleg Penkovsky ile ilişki kurar. Peki, Kurye filmi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2022- 14:46