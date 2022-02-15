Nefes kesen bir aksiyon filmi olan Kurye (The Courier), televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Zackary Adler'in üstlendiği Kurye (The Courier) filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. İşte Kurye (The Courier) filmi hakkında merak edilenler...KURYE (The Courier) ÖZET:
Kurye, Soğuk Savaş sırasında CIA'in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş insanı Greville Wynne'in gerçek hikayesini konu alıyor. Sıradan bir iş insanı olan Greville Wynne, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanlarında Küba Füze Krizi'nin daha büyük bir felakete neden olmasını engellemesi için MI-6 ve CIA tarafından tarafından Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilir. Bu süreçte Wynne, bilgi edinmek için Rus casusu Oleg Penkovsky ile ilişki kurar.
KURYE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Olga Kurylenko: Kurye
Gary Oldman: Ezekiel Mannings rolünde
Amit Shah: Nick Murch olarak
Alicia Agneson: Ajan Simmonds
Greg Orvis: Keskin nişancı
Craig Conway: Ajan Parlow
William Moseley: Ajan Bryant
Dermot Mulroney: Özel Ajan Roberts
Calli Taylor: Alys Mannings