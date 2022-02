Nefes kesen bir aksiyon filmi olan Kurye (The Courier), televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Zackary Adler'in üstlendiği Kurye (The Courier) filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. İşte Kurye (The Courier) filmi hakkında merak edilenler...

Kurye, Soğuk Savaş sırasında CIA'in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş insanı Greville Wynne 'in gerçek hikayesini konu alıyor. Sıradan bir iş insanı olan Greville Wynne, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanlarında Küba Füze Krizi 'nin daha büyük bir felakete neden olmasını engellemesi için MI-6 ve CIA tarafından tarafından Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilir. Bu süreçte Wynne, bilgi edinmek için Rus casusu Oleg Penkovsky ile ilişki kurar.

KURYE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Olga Kurylenko: Kurye



Gary Oldman: Ezekiel Mannings rolünde

Amit Shah: Nick Murch olarak

Alicia Agneson: Ajan Simmonds

Greg Orvis: Keskin nişancı

Craig Conway: Ajan Parlow

William Moseley: Ajan Bryant

Dermot Mulroney: Özel Ajan Roberts

Calli Taylor: Alys Mannings