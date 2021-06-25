Son dakika spor haberi: Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi Seda Parseker ile dünyaevine girdi!
2019 yazında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Steven Nzonzi, Türk güzel Seda Parseker ile evlendi. 32 yaşındaki Fransız yıldız, sosyetik güzel Seda Parseker ile nikah masasına oturdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Büyük umutlarla 2019 yılında Galatasaray'a transfer olan ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sürpriz bir isimle evlendi. Türkiye'de olduğu dönemde gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen Nzonzi, bir ara birlikte görüntülendiği sosyetik güzel Seda Parseker ile nikah masasına oturdu.
Takvim'in aktardığı habere göre Snobmagazin sitesinde 32 yaşındaki futbolcunun, Parseker ile Fransa'da nikah masasına oturduğu kaydedildi. Sadece aile ve yakın dostlarının katıldığı nikahta ise foto önlem alındı. Kendi sosyal medya hesaplarından düğünle ilgili paylaşım yapmayan Parseker ve Nzonzi, davetlilerden de fotoğraf paylaşmamalarını istedi.
33 yaşındaki sosyetik güzel, bir ara dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin radarına girmişti. Mario, Türk güzeli sosyal medyadan sıkı takibe almıştı. Parseker'in adı Ömer Şişmanoğlu ve Manuel Fernandes gibi isimlerle de anılmıştı.
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