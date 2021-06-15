Son dakika magazin haberleri: İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu Bodrumda! İlk defa...

Bir süredir birlikte oldukları bilinen oyuncu İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla Gençoğlu, birlikte gittikleri Bondrum'da ilk kez objektiflere yakalandı.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan eden Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli bir süredir kameralara yakalanmak istemiyor, köşe bucak kaçıyordu. Milliyet'in haberine göre, ünlü çift, Bodrum'da motosiklet üzerinde objektiflere yakalandı.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Son birkaç aydır aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

SİNEM KOBAL'I SİLDİ!

İlker Kaleli ile aşkını ilan eden Sıla Gençoğlu, Burçin Terzioğlu ile yakın arkadaş olan Sinem Kobal'ı takipten çıkarttı.

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