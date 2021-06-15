15 Haziran 2021, Salı

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Son dakika magazin haberleri: İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu Bodrumda! İlk defa...

İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu Bodrumda! İlk defa...
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Bir süredir birlikte oldukları bilinen oyuncu ile şarkıcı , birlikte gittikleri 'da ilk kez objektiflere yakalandı.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan eden ile bir süredir kameralara yakalanmak istemiyor, köşe bucak kaçıyordu. Milliyet'in haberine göre, ünlü çift, 'da motosiklet üzerinde objektiflere yakalandı.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Son birkaç aydır aşk iddiaları karşısında sessiz kalan ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

SİNEM KOBAL'I SİLDİ!

İlker Kaleli ile aşkını ilan eden Sıla Gençoğlu, ile yakın arkadaş olan 'ı takipten çıkarttı.

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