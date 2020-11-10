Gorillaz grubunun yeni klibi GTA 5 içinde geçiyor!

Başarılı ve popüler müzik grubu Gorillaz, son albümünden The Valley of the Pagans adlı şarkısının klibi için oldukça farklı bir deneyim tercih etti. Klip sevilen oyunlardan GTA 5 içerisinde geçiyor.

Müzik camiasının başarılı ve ünlü grubu Gorillaz, farklı tarzıyla her klibi ile gündeme gelmeyi başarıyor. Gorillaz'ın klipleri genellikle animasyon olarak yayınlanırdı. The Valley of the Pagans'ın klibi de Grand Theft Auto 5'in içinde geçen bir animasyon. Grubun klasikleşmiş karakterleri GTA 5'te bir araca binerek Los Santos'ta gezintiye çıkıyor.

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