10 Kasım 2020, Salı

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Gorillaz grubunun yeni klibi GTA 5 içinde geçiyor!

Gorillaz grubunun yeni klibi GTA 5 içinde geçiyor!
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

Başarılı ve popüler müzik grubu , son albümünden of the Pagans adlı şarkısının klibi için oldukça farklı bir deneyim tercih etti. Klip sevilen oyunlardan 5 içerisinde geçiyor.

Müzik camiasının başarılı ve ünlü grubu , farklı tarzıyla her klibi ile gündeme gelmeyi başarıyor. Gorillaz'ın klipleri genellikle animasyon olarak yayınlanırdı. of the Pagans'ın klibi de 5'in içinde geçen bir animasyon. Grubun klasikleşmiş karakterleri 5'te bir araca binerek Los Santos'ta gezintiye çıkıyor.

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