Gigi Hadid ve Bella Hadid Kim Kardashian'ı takipten çıktı!

Filistin asıllı Gigi ve Bella Hadid kardeşler, dünyaca ünlü isim Kim Kardashian'ı takipten çıktı. Kim Kardashian son olarak Azerbaycan hakkında yaptığı yorumlarla tepki çekti.

Filistin asıllı Gigi Hadid ile Bella Hadid Kim Kardashian'a tepki gösterdi. Ünlü modeller, Kim Kardashian'ı Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilim hakkındaki yorumları sonrası takipten çıktı. Bella Hadid ve Gigi Hadid, Ermenistan'a destek verdiği için Kim Kardashian'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Ünlü modeller, Kardashian'ın diğer kardeşlerini takip etmeye devam ediyor.

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