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Gigi Hadid ve Bella Hadid Kim Kardashian'ı takipten çıktı!

Hadid kardeşler Kim Kardashian'ı takipten çıktı!
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

asıllı Gigi ve kardeşler, dünyaca ünlü isim Kim 'ı takipten çıktı. Kim Kardashian son olarak hakkında yaptığı yorumlarla tepki çekti.

asıllı ile Kim 'a tepki gösterdi. Ünlü modeller, Kim Kardashian'ı ile arasındaki gerilim hakkındaki yorumları sonrası takipten çıktı. Bella Hadid ve Gigi Hadid, Ermenistan'a destek verdiği için Kim Kardashian'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Ünlü modeller, Kardashian'ın diğer kardeşlerini takip etmeye devam ediyor.

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