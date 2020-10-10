Yemek tarifi: Poğaça nasıl yapılır? Mayasız poğaça tarifi ve malzemeleri...
Kahvaltıların sevilen tatlarından poğaça, hafta sonu kahvaltılarında sofranızda yerini alacak. En pratik ve kolay poğaça tarifini sizler için hazırladık. Peki, Poğaça nasıl yapılır? Mayasız poğaça tarifi ve malzemeleri nelerdir?
15 dakikada hazırlayabileceğiniz ve pişirmesi 25 dakika sürecek mayasız poğaça tarifini sizler için hazırladık. Özellikle hafta sonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi haline gelecek bu tarif için;
1/2 su bardağısıvı yağ(100 ml)
1/2 su bardağısüt(100 ml)
1 adetyumurta
50 gramtereyağı(oda sıcaklığında)
3-3,5 su bardağıun(400-450 g)
2 çay kaşığıtuz
1 paketkabartma tozu(10 g)
İç harcı için:
2/3 su bardağıufalanmış beyaz peynir(yaklaşık 150 g)
Üzeri için:
1 adetyumurta sarısı
1 yemek kaşığısusam
1 yemek kaşığıçörek otu kullanılır.
MAYASIZ POĞAÇA NASIL YAPILIR?
Süt, sıvı yağ, yumurtayı ve tereyağı geniş bir kaseye alarak karıştırın. Elemiş olduğunuz unun yarısını, tuz ve kabartma tozunu ekleyin. Oluşan hamuru karıştırın. Yapışmayacak kıvama gelene kadar su ekleyin. Hamuru 4 eşit parçaya bölün, ardından her parçayı 3 eşit parçaya bölün. Bu hamurları elinizle yuvarlayın. Hamurları düzleştirdikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı yardımı ile ufalanmış beyaz peynir ekleyin. Ardından hamuru soldan ve sağdan kapatın ve kilitleyin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hamuru birleştirdiğiniz kısımlar alta gelecek şekilde tepsiye poğaçaları dizin. 180 derece fırında 25 dakika kontrol ederek pişirin. Pişirdiğiniz poğaçaları 10 dakika beklettikten sonra sofranıza alabilirsiniz. Afiyet olsun.
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