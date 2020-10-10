Gürhan Altundaşar kimdir? Kaç yaşında? Gürhan Altundaşar'ın eşi kim?
Sevilen tiyatro programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Gürhan Altunbaşar'ın yaşamı merak konusu oldu. Özellikle "Açın kapıyı" isimli skeç serisi ile gündeme gelen Gürhan Altundaşar'ın, kendi gibi oyuncu eşi de merak ediliyor. Peki, Gürhan Altundaşar kimdir? Kaç yaşında? Gürhan Altundaşar'ın eşi Merve Dizdar kimdir?
Gürhan Altundaşar Çok güzel hareketler bunlar 2'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. 'Açın kapıyı' rolü ve Azeri Hoca tiplemeleri ile seyirciden tam not alan Gürhan Altundaşar'ın özellikleri ve yaşamı merak konusu oldu.
GÜRHAN ALTUNDAŞAR KİMDİR?
Tiyatro oyuncusudur. 1984 Ankara doğumludur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun olmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etmiştir. 2013 yılında İstanbul'a yarleşmiş ve çeşitli tiyatrolarda yer almaya devam etmiştir. Gürhan Altundaşar, 2016 yılından bu yana BKM Mutfak'ta, 2019'dan itibaren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürmektedir. Rol aldığı bazı tiyatro oyunları arasında, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019), Şato / Oyuncu - 2015 , Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar / Oyuncu - 2012 yer aldıyor. Rol aldığı bazı filmler arasında, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Programı 2019-2020), Organize İşler: Sazan Sarmalı'dır. (Gürhan, Sinema Filmi 2019)
GÜRHAN ALTUNDAŞAR'IN EŞİ KİM?
Gürhan Altundaşar, kendisi gibi oyuncu olan Merve Dizdar ile evlidir.
MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir.
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