09 Ekim 2020, Cuma

MAGAZİN

Aynur Aydın'ın hamam pozu gündeme oturdu!

Aynur Aydın'ın hamam pozu gündeme oturdu!
MAGAZİN
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak hamamda verdiği pozla beğeni ve eleştiri topladı.

Ünlü pop sanatçısı , şarkıları kadar sosyal medyada verdiği pozlarla da gündeme geliyor. Son olarak sosyal medyada hamam pozu paylaşan 34 yaşındaki Aynur Aydın sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞMURU

Aynur Aydın, hamamda verdiği pozları Instagram hesabından "Hamam sefası" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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