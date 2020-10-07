Ünlü gitarist Eddie Van Halen hayatını kaybetti!
Rock müziğin ünlü gitaristlerinden Eddie Van Halen, 65 yaşında gırtlak kanserinden hayatını kaybetti. Ülü gitaristin ölüm haberini oğlu sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, Eddie Van Halen kimdir? Neden öldü?
Hollanda'nın başkenti Amsterdam doğumlu 65 yaşındaki ünlü gitarist Eddie Van Halen, gırtlak kanserinden yaşamını yitirdi. Ünlü gitaristin ölüm haberi, oğlu Wolf Van Halen tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Wolf Van Halen, "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama babam Edward Lodewijk Van Halen, uzun süren kanser mücadelesini bugün kaybetti. O isteyebileceğim en iyi babaydı. Onunla sahnede ve sahne dışında geçirdiğim her an bir hediyeydi" ifadelerini kullandı.
EDDIE VAN HALEN KİMDİR?
Eddie Van Halen 26 Ocak 1955 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Gerçek adı Edward Lodewijk Van Halen'dır. Van Halen adlı grubunun en önemli üyesidir. Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi sıralamasında 8. sırada yer almıştır.
EDDIE VAN HALEN NEDEN ÖLDÜ?
Dünyaca ünlü gitarist Eddie Van Halen, uzun zamandır tedavi gördüğü gırtlak kanseri sebebiyle yaşamını yitirmiştir.
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