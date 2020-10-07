Bu kez saha dışında rekor kırdı! Cristiano Ronaldo...
Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, saha içinde rekor kırdığı kadar saha dışında da rekor kırıyor. 35 yaşındaki dünya yıldızı, sevgilisi Georgina Rodriguez'e 615 bin Pound'luk nişan yüzüğü aldı.
Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir birlikte olduğu ve evlenmeyi düşündüğü sevgilisi Georgina Rodriguez'e 615 bin Pound'luk (yaklaşık 6 milyon 220 bin TL) yakut bir nişan yüzüğü aldığı ortaya çıktı. İngiliz medyası iddiayı sayfalarına taşırken; Portekizli bir rekora daha imza attı. Ronaldo, kız arkadaşına en pehalı nişan yüzüğü satın alan futbolcu oldu.
PICKFORD'U GERİDE BIRAKTI
Ronaldo, Everton kalecisi Jordan Pickford'u (500 bin pound) geçerek listenin en üst sırasına çıkarken; sıralamada Ashley Cole'un eski eşi Cherly için aldığı 275 bin Pound'luk yüzük 3. sırada bulunuyor.
Ronaldo ile Georgina'nın 2 yaşında Alana isimli bir kızları bulunuyor. Ronaldo'nun ayırca taşıyıcı annelikten Eva ve Mateo isimli ikizleri ile 10 yaşında Cristiano Jr ismi verdiği çocukları da bulunuyor.
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