14 Eylül 2020, Pazartesi

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Mesut Özil Kraliyet üyeleri ve David Beckham'a komşu oluyor!

Mesut Özil malikane alıyor! Efsane futbolcuya komşu olacak
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

ekiplerinden forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , Kraliyet üyeleri ve efsane futbolcu 'ın da evlerinin bulunduğu Cotswold'dan malikane almaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Ligi takımlarından 'de top koşturan , devler ligine giriyor!


Kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı.

Eşi Amine Gülşe ve kızıyla 'daki 10 milyon pound'luk villada yaşayan Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.


KRAL ÖZİL!

Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak. Buradan ev sahibi olan isimlerden biri de Dikran Masis...

efsane ismi , pandemi sürecini eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds'daki malikanesinde geçirmişti.


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