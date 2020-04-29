Gigi Hadid anne oluyor! Gigi Hadid yaklaşık 20 haftalık hamile
Dünyaca ünlü yıldız çift Zayn Malik ve Gigi Hadid aşkı ilk meyvesini veeriyor. Daha önce 3 kez ayrılan ünlü çiftin çocukları olacak. Gigi Hadid 20 haftalık hamile olduğu iddia edildi
Ünlü müzik gruplarından birinin eski solisti olan Zayn Malik ile dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Gigi Hadid uzun yıllardır birlikteler. 3 kez ayrılan çiftin bebek beklediği iddia edildi.
Daily Mail gazetesinin haberine göre 25. doğum gününü kutlayan Gigi Hadid yaklaşık 20 haftalık hamile. Corona virüs nedeniyle doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve Zayn Malik ile birlikte kutlayan Gigi Hadid, paylaştığı fotoğraflarda hamileliği ile ilgili ipucu vermedi.
Ortaya çıkan iddialar sonrası Gigi Hadid'in paylaştığı fotoğraflara dikkat edilince Hadid'in göbeğini gizlemek için bol kazak giydiği öne sürüldü. Ebeveyn olmaya hazırlanan çift, 2 yıl önce 2 yıllık ilişkilerini yoğun iş temposu nedeniyle 3. kez sonlandırmıştı.
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