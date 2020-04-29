29 Nisan 2020, Çarşamba

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Gigi Hadid anne oluyor! Gigi Hadid yaklaşık 20 haftalık hamile

Gigi Hadid anne oluyor!
MAGAZİN
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Dünyaca ünlü yıldız çift ve aşkı ilk meyvesini veeriyor. Daha önce 3 kez ayrılan ünlü çiftin çocukları olacak. Gigi Hadid 20 haftalık hamile olduğu iddia edildi

Ünlü müzik gruplarından birinin eski solisti olan ile dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan uzun yıllardır birlikteler. 3 kez ayrılan çiftin bebek beklediği iddia edildi.

gazetesinin haberine göre 25. kutlayan Gigi Hadid yaklaşık 20 haftalık hamile. Corona virüs nedeniyle doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve Zayn Malik ile birlikte kutlayan Gigi Hadid, paylaştığı fotoğraflarda hamileliği ile ilgili ipucu vermedi.

Ortaya çıkan iddialar sonrası Gigi Hadid'in paylaştığı fotoğraflara dikkat edilince Hadid'in göbeğini gizlemek için bol kazak giydiği öne sürüldü. Ebeveyn olmaya hazırlanan çift, 2 yıl önce 2 yıllık ilişkilerini yoğun iş temposu nedeniyle 3. kez sonlandırmıştı.


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