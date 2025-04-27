Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer
Adana Demirspor: Murat, Tolga, Burhan, Burak, Arda, Osman, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Salih, Yusuf
TÜMOSAN KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı.
TÜMOSAN KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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