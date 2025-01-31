Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
TÜMOSAN KONYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI İLK 11'LERİ
TÜMOSAN Konyaspor: J. Slowik, Adil Demirbağ, R. Bazoer, Oğulcan Ülgün, Tunahan Taşçı, Guilherme, M. Jevtovic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Melih İbrahimoğlu, B. Kramer
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, A. Ajeti, Üzeyir Ergün, O. Celustka, Taylan Antalyalı, M. Mohammed, Ege Bilsel, J. Okita, Fredy, Celal Dumanlı, T. Seferi
TÜMOSAN KONYASPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.