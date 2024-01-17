Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Konyaspor ve Göztepe kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Göztepe maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Konyaspor - Göztepe MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe: