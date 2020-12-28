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KONYASPOR

Konyaspor Rizespor maçı CANLI

Konyaspor - Rizespor | CANLI
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 14. haftasında ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Konyaspor Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Konyaspor - Rizespor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Amir, Shengelia, Oğuz Kağan, Jevtovic, Daci

Rizespor: Gökhan, , Montassar, Yassine, Mykola, Baiano, , Yasin, Samudio, Tunay, Skoda

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