Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Konyaspor Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Konyaspor - Rizespor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Skubic, Amir, Shengelia, Oğuz Kağan, Jevtovic, Daci

Rizespor: Gökhan, İsmail Köybaşı, Montassar, Yassine, Mykola, Baiano, Fernando, Yasin, Samudio, Tunay, Skoda

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