11 Şubat 2020, Salı

ATİKER KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz!

Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Süper Lig ekiplerinden , kötü gidişat sonrasında ile yollarını ayırmıştı. İç Anadolu ekibi, boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdi.

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