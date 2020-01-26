CANLI l İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin 10 maçlık galibiyet hasreti geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında galip gelmesiyle bitmişti. Konuk ekip Galatasaray ise sahasında Yukatel Denizlispor'u yenerek 2 maçlık seri oluşturmuştu. Konyaspor alt sıralardan kurtulmak için, Galatasaray ise zirveden uzaklaşmamak için 3 puana kilitlenmiş durumda... 19.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Konyaspor'un 18 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle birlikte 18 puanla 14. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 18 hafta sonunda 30 puanla 6. sırada yer alıyor.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayan. Müsabakayı Koray Gençerler yönetiyor. Gençerler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Volkan Narinç yapıyor. VAR'da ise Serkan Tokat ve Kerem Ersoy görev yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao.

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Erdon Daci, Hadziahmetovic, Thuram

KONYA'DA 3 EKSİK

Sarı kart cezalısı Milosevic ve kadro dışı bırakılan Fallou Diagne ve Ali Çamdalı bu maçta forma giyemeyecek.

CİMBOM'DA 6 EKSİK

Sarı kart cezalısı Marcao, sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru ile adaptasyon çalışmaları devam eden Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz kadroda yer almıyor.

42. RANDEVU

Galatasaray ve Konyaspor şu ana kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarından 30'undan galibiyetle ayrılırken, Konyaspor ise 2 kez kazandı. Galatasaray'ın Konya deplasmanında oynadığı 5 maç berabere biterken, sarı-kırmızılıların rakibine karşı 13-2 üstünlüğü bulunuyor.