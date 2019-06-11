11 Haziran 2019, Salı

ATİKER KONYASPOR

Ergin Ataman'dan şampiyonluk sözü

Ergin Ataman'dan şampiyonluk sözü
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında bu akşam Beko'yu konuk edecek 'in başantrenörü , şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.

Ataman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "2018-19 sezonu sahibi, Türkiye Ligi birincisi, finalisti, Avrupa'nın en iyi ikinci takımı , aynı çoşku ve heyecanla sahada, sizler tribünde olacaksınız. Bu akşam kazanacağız. Şampiyon da biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başantrenör, THY Avrupa Ligi'nde Lassa'yla yapılan play-off ile Beko ve CSKA 'yla oynanan maçları öncesinde de benzer paylaşımlarda bulunmuştu.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı seride Fenerbahçe Beko'nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor.



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