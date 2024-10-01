UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Rams Başakşehir ile Rapid Wien kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rams Başakşehir - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rams Başakşehir - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Rams Başakşehir ile Rapid Wien kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rams Başakşehir - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAMS BAŞAKŞEHİR - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rams Başakşehir - Rapid Wien maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.