Başakşehir - Iberia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Başakşehir sahasında Iberia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Iberia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Başakşehir ile Iberia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Başakşehir - Iberia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BAŞAKŞEHIR - IBERIA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Iberia maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.