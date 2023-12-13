Ludogorets - Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets sahasında Nordsjaelland'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ludogorets - Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ludogorets - Nordsjaelland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Ludogorets ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Ludogorets - Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LUDOGORETS - NORDSJAELLAND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ludogorets - Nordsjaelland maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.