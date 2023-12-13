Ludogorets - Nordsjaelland maçı ne zaman?
Club Brugge - Bodo Glimt maçı saat kaçta?
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL oldu? 13 Aralık 2023 Döviz Kuru
Evde Balaban kebabı yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
A.Gücü'den saldırgan kişilerle ilgili açıklama! A.Gücü'den saldırgan kişilerle ilgili açıklama! 15:55
F.Bahçe'de flaş ayrılık! F.Bahçe'de flaş ayrılık! 15:22
Beşiktaş'ın kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın kafilesi açıklandı! 13:32
Trabzonspor'da 2 yıldız durdurulamıyor! Trabzonspor'da 2 yıldız durdurulamıyor! 12:10
Dzeko'ya Çizme kancası! Devre arasında... Dzeko'ya Çizme kancası! Devre arasında... 11:51
G.Saraylı eski isim deplasman tribününde! G.Saraylı eski isim deplasman tribününde! 11:42
Daha Eski
Mağlubiyetten daha fazlası! G.Saray servetten oldu Mağlubiyetten daha fazlası! G.Saray servetten oldu 11:08
Arat'tan teknik direktör hamlesi! Arat'tan teknik direktör hamlesi! 10:51
Flaş eleştiri! "Okan Buruk hiç ders almamış" Flaş eleştiri! "Okan Buruk hiç ders almamış" 10:40
G.Saray'dan çifte transfer bombası! G.Saray'dan çifte transfer bombası! 10:03
Flaş eleştiri! "Saman alevi futbol oynadı" Flaş eleştiri! "Saman alevi futbol oynadı" 08:34
"Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak" "Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak" 01:45
SON DAKİKA