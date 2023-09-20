UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... E Grubu ilk maçında Legia Varşova sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. İki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Legia Varşova-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Legia Warszawa - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. E Grubu'nda Legia Warszawa ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Warszawa - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGIA WARSZAWA - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Warszawa - Aston Villa maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşmanın televizyon yayıncısı bulunmamaktadır.