Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lille sahasında Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023- 13:57