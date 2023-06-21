UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Takımlarımızdan Fenerbahçe, Beşiktaş Adana Demirspor'un 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor.
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri
La Fiorita 1967 (SMR) - FC Zimbru Chisinau (MDA)
Balzan FC (MLT) - NK Domžale (SVN)
Beitar Jerusalem FC (ISR)
PFC Levski Sofia (BUL)
Gabala SC (AZE)
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri
FK Vojvodina (SRB)
FK Željezničar (BIH) - FC Dinamo Minsk (BLR)
KF Tirana (ALB) - FC Dinamo Batumi (GEO)
Debreceni VSC (HUN)
FC CSKA 1948 (BUL)
Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri
CFR 1907 Cluj (ROU)
Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)
Legia Warszawa (POL)
Dunajská Streda (SVK) - FC Dila Gori (GEO)
FK Makedonija GP Skopje (MKD) - FC RFS (LVA)
Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası 24 Temmuz, play-off'lar ise 7 Ağustos'ta çekilecek.