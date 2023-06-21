Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

UEFA Konferans Ligi 2. turda kura çekimi gerçekleştiriliyor. Ülkemizi gelecek yıl bu turnuvada temsil edecek Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor. Kura çekimini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2023- 14:01