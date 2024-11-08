Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Kasımpaşa sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:
Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Yasin, Winck, Rodrigues, Sadiku, Barak, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Fall
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Baran Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Bahoken
KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Kayserispor maçı 8 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.