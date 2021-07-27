27 Temmuz 2021, Salı
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Yukatel Kayserispor, Kosova Süper Lig şampiyonu FC Ballkani ile hazırlık maçı oynadı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan müsabakada karşılıklı goller vardı. İlk yarısını yenik kapatan Yukatel Kayserispor ikinci yarıda attığı golle eşitliği buldu. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile berabere bitti.
Kayserispor'un yeni transferleri Bilal Bayazıt, Emrah Başsan, Majid Hosseini, Onur Bulut, Gökhan Sazdağı ve Lionel Carole bu hazırlık maçında forma giydi. Sarı Kırmızılı takımın golünü Manuel Fernandes attı.
Saha: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Hüseyin Otyakmaz
Kayserispor: Silviu Lung (Bilal Bayazıt), Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios (Uğur Demirok), Yasir Subaşı, Lionel Carole (Nurettin Korkmaz), Onur Bulut, Joseph Attamah, Emrah Başsan (Daniel Avramovski), Manuel Fernandes, Bernard Mensah (Gökhan Sazdağı), Kevin Luckassen (İlhan Parlak)
FC Ballkani: Luljanovic (Kenan Haxhihamza), Bajram Jashnica, Armend Thaqi, Egzon Sinani (Visar Berisha), Astrit Thaqi, Albin Kapra, Kushtrim Gashi, Edvin Kuc, Meriton Korenica, Nazmi Gripshi, Ermal Krasniqi
Goller: Maneul Fernandes Dk.58 (Yukatel Kayserispor) E.Krasniqi Dk.38 (FC Ballkani)
Kaysersipor 1-1 Balkani (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Kayserispor hazırlık maçında Balkani ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Kayserispor ile FC Ballkani arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 sona erdi.
Yukatel Kayserispor, Kosova Süper Lig şampiyonu FC Ballkani ile hazırlık maçı oynadı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan müsabakada karşılıklı goller vardı. İlk yarısını yenik kapatan Yukatel Kayserispor ikinci yarıda attığı golle eşitliği buldu. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile berabere bitti.
Kayserispor'un yeni transferleri Bilal Bayazıt, Emrah Başsan, Majid Hosseini, Onur Bulut, Gökhan Sazdağı ve Lionel Carole bu hazırlık maçında forma giydi. Sarı Kırmızılı takımın golünü Manuel Fernandes attı.
Saha: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Hüseyin Otyakmaz
Kayserispor: Silviu Lung (Bilal Bayazıt), Majid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios (Uğur Demirok), Yasir Subaşı, Lionel Carole (Nurettin Korkmaz), Onur Bulut, Joseph Attamah, Emrah Başsan (Daniel Avramovski), Manuel Fernandes, Bernard Mensah (Gökhan Sazdağı), Kevin Luckassen (İlhan Parlak)
FC Ballkani: Luljanovic (Kenan Haxhihamza), Bajram Jashnica, Armend Thaqi, Egzon Sinani (Visar Berisha), Astrit Thaqi, Albin Kapra, Kushtrim Gashi, Edvin Kuc, Meriton Korenica, Nazmi Gripshi, Ermal Krasniqi
Goller: Maneul Fernandes Dk.58 (Yukatel Kayserispor) E.Krasniqi Dk.38 (FC Ballkani)
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