23 Şubat 2021, Salı

KAYSERİSPOR

Resmen açıklandı! Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi sona erdi

Resmen açıklandı! Süper Lig ekibinde o teknik direktör ile yollar ayrıldı
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

, teknik direktör 'nun ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Öte yandan Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan , 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.
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