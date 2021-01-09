09 Ocak 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Kayserispor - Yeni Malatyaspor | CANLI
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'in 18. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Kolovetsios, , , Campanharo, Ackah, Avramovski, , İlhan, Alibec

Yeni Malatyaspor: , Chebake, , , , , , Fofana, , , Tetteh

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