Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Avramovski, Lennon, İlhan, Alibec

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Kubilay, Adem, Tetteh

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