24 Aralık 2020, Perşembe

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Kayserispor Konyaspor maçı CANLI

Kayserispor - Konyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Kayserispor: İsmail, Attamah, Kolevetsios, Sapunaru, Aziz Behic, M. Lopes, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, Kanga

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Milosevic, Shengelia, Guilherme, Jevtovic, Amir, Daci

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