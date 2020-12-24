Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Kayserispor - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Kayserispor - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER

Kayserispor: İsmail, Attamah, Kolevetsios, Sapunaru, Aziz Behic, M. Lopes, Campanharo, Kvrzic, Lennon, Pedro Henrique, Kanga

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Milosevic, Shengelia, Guilherme, Jevtovic, Amir, Daci

DİĞER