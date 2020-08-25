25 Ağustos 2020, Salı

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UEFA Süper Kupa maçına sınırlı sayıda seyirci alınacak

UEFA'dan flaş karar! Süper Kupa maçı...
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

, 'de 'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak karşılaşmasına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınmasına karar verdi.

İcra Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi'nin birincisi Sevilla arasında Budapeşte'de 'de oynanacak karşılaşmasıyla ilgili önemli bir karar verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, 'da oynanacak Süper Kupa maçına stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı belirtildi. Bu karara göre; 67 bin kapasiteli Puskas Arena'daki mücadeleyi yaklaşık 20 bin kişi izleyebilecek.

Süper Kupa, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak.
Toplantıda ayrıca diğer tüm karşılaşmaların, ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği de vurgulandı.

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