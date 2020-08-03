03 Ağustos 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Bayram Bektaş ile anlaştı!

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 Giriş Tarihi: 03.08.2020

Gelecek sezon yoluna 'de devam edecek olan , 'in yardımcılığından ayrılan ile anlaştı.

Gelecek sezon 'de yoluna devam edecek olan 'un yeni teknik direktörü oldu. 'in yardımcılığından istifa eden Bayram Bektaş, Kayserispor ile sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

10 Şubat 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Bayram Bektaş, antrenörlük kariyerine 2010 yılında Bucaspor'da yardımcı antrenör olarak başladı. Bayram Bektaş sırasıyla Eskişehirspor, Elazığ ve Gaziantep'te yardımcı antrenör olarak çalıştı. Elazığspor, Gazliantep B.B., Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü takımlarında teknik direktör olarak görev yaptı. Son olarak A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

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