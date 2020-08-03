Kayserispor Bayram Bektaş ile anlaştı!

Gelecek sezon Süper Lig'de yoluna devam edecek olan Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş oldu. Şenol Güneş'in yardımcılığından istifa eden Bayram Bektaş, Kayserispor ile sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

10 Şubat 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Bayram Bektaş, antrenörlük kariyerine 2010 yılında Bucaspor'da yardımcı antrenör olarak başladı. Bayram Bektaş sırasıyla Eskişehirspor, Elazığ ve Gaziantep'te yardımcı antrenör olarak çalıştı. Elazığspor, Gazliantep B.B., Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü takımlarında teknik direktör olarak görev yaptı. Son olarak A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

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