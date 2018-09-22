    22 Eylül 2018, Cumartesi

    KAYSERİSPOR

    CANLI l Kayserispor - Atiker Konyaspor

    CANLI l Kayserispor - Atiker Konyaspor
    KAYSERİSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    'in 6. hafta karşılaşmasında sahasında Atiker 'u ağırlıyor.

    Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

    Ligde iki galibiyet, iki beraberlik ve 1 yengiliyle 8 puanı bulunan iki takımda da cezalı futbolcu bulunmazken, 'da Oğuzhan ve Sakıb, 'da Filipovic sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Lung, Lopes, Atila Turan, Kana Bıyık, Levent, Rotman, Mensah, Bilal, Deniz, Chery, Umut.

    Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    KAYSERİSPOR HABERLERİ
    Cüneyt Çakır 34. kez Kayserispor maçında Cüneyt Çakır 34. kez Kayserispor maçında
    Ertuğrul Sağlam: Konyaspor maçıyla tekrar ayağa kalkacağız Ertuğrul Sağlam: "Konyaspor maçıyla tekrar ayağa kalkacağız"
    Eski başkandan Kayserispora haciz talebi Eski başkandan Kayserispor'a haciz talebi
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör