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CANLI l Kayserispor - Atiker Konyaspor
Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018
Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Ligde iki galibiyet, iki beraberlik ve 1 yengiliyle 8 puanı bulunan iki takımda da cezalı futbolcu bulunmazken, Kayserispor'da Oğuzhan ve Sakıb, Konyaspor'da Filipovic sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Atila Turan, Kana Bıyık, Levent, Rotman, Mensah, Bilal, Deniz, Chery, Umut.
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare.
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