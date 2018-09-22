CANLI l Kayserispor - Atiker Konyaspor

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Ligde iki galibiyet, iki beraberlik ve 1 yengiliyle 8 puanı bulunan iki takımda da cezalı futbolcu bulunmazken, Kayserispor'da Oğuzhan ve Sakıb, Konyaspor'da Filipovic sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Atila Turan, Kana Bıyık, Levent, Rotman, Mensah, Bilal, Deniz, Chery, Umut.

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare.