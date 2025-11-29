Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Kasımpaşa sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Kasımpaşa sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KASIMPAŞA-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye, Fall

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

KASIMPAŞA-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.