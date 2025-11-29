Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Kasımpaşa sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE KASIMPAŞA-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai, Frimpong, Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Gueye, Fall
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke
KASIMPAŞA-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.