Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
MAÇ 11'LERİ:
Kasımpaşa: Sinan, Piatkowski, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Mithat, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe
KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başladıç Maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.