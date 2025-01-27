Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor | CANLI (Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında kapanış maçında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...