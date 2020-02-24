24 Şubat 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa İdari Yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı günü! Nursal Bilgin hayatını kaybetti
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020

'in 23. haftasında ile Yukatel Denizlispor, Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı tribünden takip eden ekibinin eski sportif direktörü ve idari yöneticisi , mücadele esnasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, maçı takip eden Op. Dr. 'nin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılsa da tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

'nın eski sportif direktörü ve idari yöneticisi , Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi. Lacivert-beyazlıların temsilcisiyle oynadığı mücadeleyi tribünden takip eden Bilgin, maçın 55. dakikasında fenalaştı. Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Op. Dr. 'nin ilk müdahaleyi yapmasının ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, sahaya ambulansın girmesi için maçı durdurdu. Nursal Bilgin, gelen ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kasımpaşa 7 maç aradan sonra galip haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Kasımpaşa 7 maç aradan sonra galip Kasımpaşa 7 maç aradan sonra galip
Özdeş’ten istifa sinyali Özdeş’ten istifa sinyali
Kasımpaşa Denizlispor ile 6. randevuda Kasımpaşa Denizlispor ile 6. randevuda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör