Kasımpaşa İdari Yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı tribünden takip eden İstanbul ekibinin eski sportif direktörü ve idari yöneticisi Nursal Bilgin, mücadele esnasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, maçı takip eden Op. Dr. Cüneyt Şelli'nin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılsa da tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü ve idari yöneticisi Nursal Bilgin, Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi. Lacivert-beyazlıların Denizli temsilcisiyle oynadığı mücadeleyi tribünden takip eden Bilgin, maçın 55. dakikasında fenalaştı. Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Op. Dr. Cüneyt Şelli'nin ilk müdahaleyi yapmasının ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, sahaya ambulansın girmesi için maçı durdurdu. Nursal Bilgin, gelen ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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