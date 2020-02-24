25 Şubat 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Fuat Çapa: Sevdiğimiz insanı kaybettik

Fuat Çapa: Sevdiğimiz insanı kaybettik
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

Teknik Direktörü , hayatını kaybeden Kasımpaşa eski sportif direktörü ile alakalı olarak, “Sevdiğimiz bir insanı kaybettik” dedi.

'in 23. haftasında , sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, mücadelede kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü 'in ölüm haberini aldıkları için çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için çok buruk oldu. Sevdiğimiz insanı kaybettik. Geldiğimden beri 3 haftadır günün neredeyse 20 saatini birlikte geçirdiğimiz abimizdi. Şu anda maçla ilgili konuşmanın anlamı yok" şeklinde konuştu.

Fuat Çapa, düzenlenen basın toplantısının ardından takım olarak Bilgin'in vefat ettiği hastaneye gideceklerini aktardı.

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