Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor, Karabükspor deplasmanına konuk oluyor. Düşmesi kesinleşen Karabükspor karşısında 3 puan almak isteyen Anadolu Kartalları, son iki haftaya moralli çıkmak istiyor. "Karabükspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aranıyor.

Karabükspor-Konyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor, düşmesi kesinleşen Karabükspor karşısında mutlaka 3 puana ulaşan taraf olmak istiyor. Anadolu Kartalları bu maçtan galibiyet çıkararak son iki haftaya moralli girmek istiyor.

Karabükspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Karabükspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. 5 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetirken, yardımcılıklarını ise Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Kısal yapacak. Karabükspor-Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

İlk yarıda Konyaspor kazandı

Ligin ilk yarısında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Anadolu Kartallarına galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Nejc Skubic ile 90. dakikada Deni Milosevic kaydetti.

Karabükspor bu sezon maddi sorunlarla boğuştu ve kadro kalitesini istediği seviyede tutamadı. Devre arasında önemli isimlerin takımdan ayrılması ile güç kaybeden takım ligin son sırasına demir attı. 12 puanı bulunan Mavi Ateş, teknik direktörlüğe son olarak Ünal Karaman'ı getirdi ve gelecek sezon için hazırlıklarını yapmaya başladı.

Diğer yandan Konyaspor ise Aykut Kocaman döneminin sona ermesi ile düşüşe geçti. Anadolu Kartalları ligde 32 puan toplarken düşme hattının hemen üstünde 15. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Hakan, Tayyib Sanuç, Kravchenko, İshak Doğan, Ibanez, Alican, Traore, Murat Akın, Blıznıchenko, Ergin Keleş

Yedekler: Furkan Kaçar, Skulason, Ahmet Karadayı, Çağlar Şahin Akbaba, Özgür Yılmaz, Leandrinho, Yusuf Akbulut, Cem Özdemir, Herve Kage

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubıc, Ali Turan, Selim Ay, Eren, Jonsson, Mehdi, Mılosevic, Ömer Ali, Fofana, Eto'o

Yedekler: Carlgren, Volkan Fındıklı, Volkan Şen, Orkan Çınar, Moke, Vedat, Musa Araz, Yatabare, Ferhat, Jahovic

Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor.