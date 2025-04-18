Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor.

Atakaş Hatayspor, topladığı 19 puanla 18. sırada bulunuyor. 37 puanlı TÜMOSAN Konyaspor ise 12. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 34. RANDEVU

Tarihleri boyunca 33 defa karşı karşıya gelen Hatayspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 34. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 11'ini bordo-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de yeşil-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ATAKAŞ HATAYSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR İLK 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Abdülkadir, Matondo, Boutabba, Bamgboye, Strandberg, Aboubakar

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Yasir, Jevtovic, Bazoer, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Kramer